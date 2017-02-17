Статья опубликована в № 4265 от 17.02.2017 под заголовком: Слова

Владимир Путин

«Сдерживание России официально провозглашено новой миссией НАТО. <...> Нас постоянно провоцируют и стремятся втянуть в конфронтацию».

Президент напомнил членам коллегии ФСБ, что Запад не прекращает попыток «дестабилизировать общественно-политическую обстановку в России». (ТАСС)

Константин Долгов

«Есть усталость у западного общества – не у всех, разумеется, не будем преувеличивать – от однолинейной, деревянной, русофобской пропаганды».

По словам уполномоченного МИД России по правам человека, западные правозащитники начали обращать внимание на «зажим российских СМИ» в их странах. («РИА Новости»)

Сергей Неверов

«Радует, что в списках депутатов Государственной думы их нет. Предателей везде не любят, и красивый город Киев – не исключение».

Секретарь генсовета «Единой России» назвал всю жизнь бывшего единоросса Марии Максаковой, уехавшей на Украину, «сплошной фальшью». («Ведомости»)