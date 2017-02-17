Статья опубликована в № 4265 от 17.02.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
1,5 трлн руб.
Могут составить дополнительные доходы бюджета от сокращения добычи нефти в 2017 г., а доходы нефтяных компаний – около 700 млрд руб., сообщил российский министр энергетики Александр Новак. Без договоренностей с ОПЕК о сокращении добычи цена на нефть могла быть $35–40 за баррель, а сейчас она примерно $55 за баррель. Эта разница в $10–15 дает бюджету и компаниям минимум $110 млн дополнительных доходов в день, сказал он. Интерфакс
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