Статья опубликована в № 4265 от 17.02.2017 под заголовком: Знал бы прикуп

Валюта

Доллар 57,15

На уходящей неделе курсы большинства твердых валют к рублю опустились еще ниже. За последние пять рабочих дней официальный курс доллара к рублю снизился на 1,87 руб. до 57,15 руб./$. Долларовые сбережения в рублевом эквиваленте подешевели на 3,2%.