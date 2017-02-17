Статья опубликована в № 4265 от 17.02.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
Нижний Новгород обогнал Москву
Нижегородская область обогнала Москву и Петербург по прямым инвестициям в основной капитал малых предприятий в 2016 г. Они превысили 6 млрд руб., что вдвое больше, чем в Москве, сообщил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. С 2006 г. в регионе действует программа поддержки малого и среднего бизнеса – с компенсацией части затрат на оборудование, созданием сети бизнес-инкубаторов, микрокредитованием, обучением начинающих предпринимателей и др. ТАСС
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