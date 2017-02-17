Статья опубликована в № 4265 от 17.02.2017 под заголовком: «Яндекс» потратился на такси

«Яндекс» потратился на такси

Прошлый год оказался для «Яндекса» более удачным, чем позапрошлый: выручка компании в 2016 г. выросла больше чем на четверть
«Яндекс» и дальше готов инвестировать миллиарды рублей в свой сервис такси
«Яндекс» и дальше готов инвестировать миллиарды рублей в свой сервис такси
Андрей Гордеев / Ведомости

Выручка «Яндекса» в 2016 г. выросла на 27% до 75,9 млрд руб., сообщила компания. В отдельно взятом IV квартале доходы поисковика увеличились по сравнению с тем же периодом 2015 г. на 22%. Это выше ожиданий аналитиков и выше ожиданий самой компании, которая осенью прошлого года предупреждала инвесторов, что темпы роста ее выручки могут сильно замедлиться из-за нестабильной экономической ситуации в России. Аналитики «Ренессанс капитала» назвали такие показатели «приятным сюрпризом» для инвесторов.

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