«Яндекс» потратился на такси

Прошлый год оказался для «Яндекса» более удачным, чем позапрошлый: выручка компании в 2016 г. выросла больше чем на четверть

Выручка «Яндекса» в 2016 г. выросла на 27% до 75,9 млрд руб., сообщила компания. В отдельно взятом IV квартале доходы поисковика увеличились по сравнению с тем же периодом 2015 г. на 22%. Это выше ожиданий аналитиков и выше ожиданий самой компании, которая осенью прошлого года предупреждала инвесторов, что темпы роста ее выручки могут сильно замедлиться из-за нестабильной экономической ситуации в России. Аналитики «Ренессанс капитала» назвали такие показатели «приятным сюрпризом» для инвесторов.