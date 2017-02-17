Цифры. Тенденции. События

$85,4 млрд

заплатит оператор AT&T за корпорацию Time Warner, владеющую одноименной киностудией и телеканалами TNT, HBO и CNN. Акционеры Time Warner вчера одобрили эту сделку. В голосовании участвовали держатели 78% акций компании, почти 99% из них одобрили предложение AT&T. Теперь оператору необходимо получить согласие регуляторов, однако прежде президент США Дональд Трамп обещал заблокировать сделку. Интерфакс