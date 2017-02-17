В долгу перед бюджетом

В 2016 г. в Петербурге было собрано 614 млрд руб. налогов, это на 20% больше, чем годом ранее, рассказала руководитель Управления Федеральной налоговой службы (УФНС) России по Петербургу Валентина Корязина. По ее словам, в федеральный бюджет поступило 243 млрд руб. (+36% к 2015 г.), в городской – 371 млрд руб. (+11%). С учетом 36 млрд руб. (рост 2%) от крупнейших налогоплательщиков поступления в городской бюджет, по словам Корязиной, на 5% выше запланированных. В пользу налоговых органов в судах было удовлетворено 67% исков по юрлицам.