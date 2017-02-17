«Коллектор 19» доплатил «Советскому»

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск АО «Банк «Советский» к ООО «Коллектор 19» и признал недействительным договор уступки прав от 12 января 2015 г., по которому банк передал ООО «Коллектор 19» портфель кредитов на общую сумму 2,19 млрд руб. за 2,19 млн руб., сообщает пресс-служба банка. В результате этой сделки ООО «Коллектор 19» получило от заемщиков банка 101,7 млн руб. Суд установил, что на момент заключения сделки эта компания принадлежала акционерам, топ-менеджерам банка и их родственникам. Цена уступки не является рыночной, а сделка совершена с целью причинения вреда кредиторам банка, говорится в решении. Суд взыскал с ООО «Коллектор 19» в пользу банка 99,5 млн руб. В октябре 2015 г. в банке «Советский» была введена временная администрация, а в феврале 2016 г. его санатором стал Татфондбанк. Ведомости

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Элитное жилье подорожало на 5%

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