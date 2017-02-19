Андрей Кончаловский наберет курс в ГИТИСе

Режиссер впервые в жизни наберет театральный курс в Российском институте театрального искусства (ГИТИС). Создание экспериментального курса поддержал Алишер Усманов. Об этом сообщил ректор вуза Григорий Заславский. По его словам, это будет исключительно театральная мастерская, в которой будут обучаться актеры, режиссеры и, возможно, театральные критики. «Андрей Сергеевич Кончаловский – не только выдающийся кинорежиссер, но и мастер театральной режиссуры», – отметил Заславский. Он напомнил, что Кончаловский давно и успешно сотрудничает с Театром им. Моссовета, где поставил четыре пьесы Чехова: «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры» и «Вишневый сад». Он также работает в других театрах, ставит спектакли за рубежом. «В марте начнутся прослушивания на курс Кончаловского, о точной дате будет сообщено позднее», – заключил ректор ГИТИСа. ТАСС

Зимний фестиваль Юрия Башмета открылся в Сочи

Гала-концерт с участием музыкантов и солистов шести стран открыл программу десятого Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи. В нем выступили солистка Большого театра Ольга Кульчинская, итальянский скрипач Массимо Кварта, пианист из Финляндии Олли Мустонен. В этом году на фестивале выступят пианист Денис Мацуев, скрипач Вадим Репин, оперная певица Анна Аглатова. Руководитель фестиваля Юрий Башмет примет участие в концертах в качестве альтиста и дирижера. Специальным проектом фестиваля станет концерт «Там, где Китай встречается с Европой», в нем примет участие Гонконгский оркестр китайских инструментов совместно с камерным ансамблем «Солисты Москвы». Рок-программу составит вечер Дианы Арбениной и маэстро Башмета совместно с группой «Ночные снайперы» и оркестром «Новая Россия». Традиционно в программу форума войдут театральные вечера, а также балетный гала, будет организован ряд образовательных проектов. Также в Сочи пройдут финал конкурса молодых композиторов и школа молодых региональных журналистов, пишущих о культуре. ТАСС