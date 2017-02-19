АСВ взыскивает с руководителей ПРБ 20 млрд руб.

Арбитражный суд Москвы назначил на 17 апреля заседание по рассмотрению заявления Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о привлечении к субсидиарной ответственности шести бывших руководителей Первого республиканского банка (ПРБ, лицензия отозвана в мае 2014 г.) на 19,7 млрд руб. АСВ просит взыскать солидарно с председателя правления ПРБ Олега Курбатова и членов органов управления Сергея Айрапетяна, Дмитрия Демидова, Виталия Алтунина, Андрея Гака и Виктора Шаброва более 18,1 млрд руб., солидарно с Гагика Балаяна, Айрапетяна и Курбатова – более 356 млн руб. и с Шаброва – 1,3 млрд руб. Суд 10 февраля отказал АСВ в принятии мер обеспечения по иску в виде ареста имущества должников. Интерфакс

ВСК занимает на развитие

Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ВСК на 30 млрд руб. сроком 15 лет, сообщили в компании. В течение этих лет компания сможет привлекать средства для финансирования оборотного капитала, развития технологий и расширения бизнеса, в том числе за счет приобретения страховщиков, специализирующихся на отдельных каналах продаж или сегментах рынка, указали в пресс-службе страховщика. Ведомости