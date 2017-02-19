Статья опубликована в № 4266 от 20.02.2017 под заголовком: Оптическая сеть для Подмосковья

Оптическая сеть для Подмосковья

МГТС выходит в ближайшее Подмосковье. Она будет подключать жителей Мытищ и других городов – спутников Москвы к пассивной оптической сети GPON
Московская фиксированная «дочка» МТС – МГТС объявила конкурс на проектирование и строительство сети в подмосковных Мытищах, следует из конкурсной документации оператора
Московская фиксированная «дочка» МТС – МГТС объявила конкурс на проектирование и строительство сети в подмосковных Мытищах, следует из конкурсной документации оператора
А. Астахова / Ведомости

Московская фиксированная «дочка» МТС – МГТС объявила конкурс на проектирование и строительство сети в подмосковных Мытищах, следует из конкурсной документации оператора. Оператор также ищет подрядчика на печать и доставку счетов абонентам в Московской области. По словам представителя МГТС Татьяны Мартьяновой, оператор планирует работать и в других подмосковных городах, расположенных ближе 50 км от МКАД: ему интересны Одинцово, Реутов, Балашиха, Некрасовка, а также новая Москва (территории, вошедшие в черту города с 1 июля 2012 г.). По ее словам, экспансию в Подмосковье предусматривает стратегия развития оператора до 2020 г.

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