Оптическая сеть для Подмосковья

Московская фиксированная «дочка» МТС – МГТС объявила конкурс на проектирование и строительство сети в подмосковных Мытищах, следует из конкурсной документации оператора
А. Астахова / Ведомости
Московская фиксированная «дочка» МТС – МГТС объявила конкурс на проектирование и строительство сети в подмосковных Мытищах, следует из конкурсной документации оператора. Оператор также ищет подрядчика на печать и доставку счетов абонентам в Московской области. По словам представителя МГТС Татьяны Мартьяновой, оператор планирует работать и в других подмосковных городах, расположенных ближе 50 км от МКАД: ему интересны Одинцово, Реутов, Балашиха, Некрасовка, а также новая Москва (территории, вошедшие в черту города с 1 июля 2012 г.). По ее словам, экспансию в Подмосковье предусматривает стратегия развития оператора до 2020 г.