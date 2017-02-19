Аркадий Дворкович провел совещание по закону Яровой

Вице-премьер Аркадий Дворкович на совещании, посвященном необходимости корректировки так называемого закона Яровой, попросил операторов не повышать цены на услуги в связи с реализацией положений закона Яровой больше чем на 5%, сообщил человек, знающий об этом от участников заседания. Это же пишет «Интерфакс» со ссылкой на одного из участников совещания, посвященного корректировке закона. Участник заседания говорит, что тема тарифов на совещании практически не поднималась. По его словам, никакого решения на совещании принято не было. Первый собеседник «Ведомостей» возражает, что в итоге было принято решение о необходимости поправить закон Яровой, поскольку для выполнения пилотного проекта нужны дополнительные сроки. Все собеседники «Ведомостей» призвали дождаться протокола совещания. Ведомости, Интерфакс

«Ростелеком» привлекает кредит Совкомбанка на 2,5 млрд руб.

«Ростелеком» планирует открыть возобновляемую кредитную линию с дифференцированными ставками и лимитом 2,5 млрд руб. в Совкомбанке, говорится в материалах компании. Линия привлекается для финансирования текущей деятельности, в том числе на пополнение оборотных средств. Срок действия договора – пять лет. Процентная ставка для траншей сроком до 30 дней равна сумме базовой ставки плюс 0,5% годовых. Интерфакс

ВТБ пока не обсуждает вопрос продажи Tele2 «Ростелекому»

ВТБ на данный момент не обсуждает вопрос о продаже компании Tele2 «Ростелекому», заявил глава ВТБ Андрей Костин. «Я не думаю, что акционеры Tele2 эту тему сегодня серьезно рассматривают», – сказал Костин журналистам в пятницу. «У нас с ними совместное предприятие, доли в этом совместном предприятии, конечно, могут меняться. Но сегодня каких-то решений нет», – отметил Костин. Интерфакс

«Почта России» к лету сократит аппарат управления в Москве на 35% для роста зарплат

ФГУП «Почта России» до 1 июня оптимизирует аппарат управления московских офисов на 35%, заявил журналистам заместитель гендиректора компании по посылочному бизнесу Сергей Малышев. Это делается с целью роста зарплат сотрудников до рыночного уровня, подчеркнул он. Интерфакс

Число абонентов 4G в Китае за год удвоилось

В Китае в конце 2016 г. насчитывалось 770 млн абонентов мобильной связи 4G, что в 2 раза превышает показатель на конец предыдущего года, заявил главный инженер министерства промышленности и информатизации КНР Чжан Фэн на пресс-конференции. По его словам, в настоящее время более 58% пользователей мобильных телефонов пользуется технологиями 4G. Интерфакс