$2 млрд за Opel

Opel для продажи PSA Group может быть приблизительно оценен в $2 млрд – такую сумму обсуждают General Motors и PSA Group, соглашения они могут достичь уже на этой неделе, сказал человек, знакомый с ситуацией. Сумма включает в себя $1 млрд денежной выплаты и около $1 млрд обязательств Opel. Сумма еще может измениться в зависимости от размера пенсионных обязательств и стоимости бренда, сказал собеседник. Bloomberg

«Русгидро» докапитализируют в течение трех недель

Докапитализация «Русгидро» за счет ВТБ может состояться в течение двух-трех недель, сообщил вице-премьер Юрий Трутнев. «Там есть технические детали, но достаточно важные, их надо отработать», – сказал он. Докапитализация должна была состояться 7 февраля, но была отложена. Деньги от ВТБ планировалось направить на рефинансирование кредитов «дочки» «Русгидро» – «РАО ЭС Востока». Интерфакс

«Вертолеты России» могут выйти из иностранных активов

Совет директоров «Вертолетов России» 20 февраля обсудит выход компании из иностранных активов, сообщила компания. Единственный такой актив холдинга – «Хеливерт» (по 50% у «Вертолетов России» и итальянской Leonardo – Finmeccanica Helicopters), который производит вертолет AW139 в подмосковном Томилине. Прошлой весной «Коммерсантъ» писал, что партнеры по СП не смогли согласовать параметры локализации производства здесь другой машины – многоцелевого AW189. Интерфакс

China Merchants заинтересовалась портом Зарубино

Гонконгская China Merchants International Port Holdings рассматривает различные варианты участия в проекте строительства зернового терминала в порту Зарубино, сообщил вице-президент группы «Сумма» Вячеслав Бакаев. «Мы заканчиваем проектирование зернового терминала, речь идет о первом этапе мощностью 3,5 млн т», – отметил он. Интерфакс

«СЛ золото» получило право на Сухой Лог

Премьер Дмитрий Медведев дал распоряжение предоставить «дочке» «Полюса» и «Ростеха» – ООО «Сухой Лог» право на месторождение золота Сухой Лог в Иркутской области. Министр природных ресурсов Сергей Донской поручил предоставить лицензию на Сухой Лог в максимально короткий срок, за неделю, сообщил он на своей странице в Facebook. По его словам, до 2020 г. «СЛ золото» обязано инвестировать в месторождение (бурение, гидрогеологические и маркшейдерские работы) не менее 500 млн руб. до 2020 г. Интерфакс