Статья опубликована в № 4266 от 20.02.2017 под заголовком: Ротация на научной основе

Ротация на научной основе

Серийные февральские отставки губернаторов стали первым результатом новой кадровой политики Кремля
Серийные февральские отставки губернаторов стали первым результатом новой кадровой политики Кремля
Серийные февральские отставки губернаторов стали первым результатом новой кадровой политики Кремля
Е. Разумный / Ведомости

Подбор новых руководителей для пяти регионов, где в первой половине февраля произошли отставки губернаторов, шел с начала января, рассказали «Ведомостям» два собеседника в Кремле. Изначально на каждую позицию были подобраны по 5–7 кандидатов, затем с ними проводились тесты на уровень профессиональных компетенций, личных качеств и потенциала, а также на готовность возглавить тот или иной регион, пояснил один из собеседников: «Эта практика была взята из бизнес-моделей подбора кадров. В том числе проводились компьютерное тестирование и по нескольку собеседований, включая перекрестные». В результате для каждого региона на выбор Владимиру Путину были подготовлены по три кандидата, многие из которых были ему уже знакомы по работе в аппарате правительства, когда он был премьером.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото