Ротация на научной основе

Серийные февральские отставки губернаторов стали первым результатом новой кадровой политики Кремля
Е. Разумный / Ведомости
Подбор новых руководителей для пяти регионов, где в первой половине февраля произошли отставки губернаторов, шел с начала января, рассказали «Ведомостям» два собеседника в Кремле. Изначально на каждую позицию были подобраны по 5–7 кандидатов, затем с ними проводились тесты на уровень профессиональных компетенций, личных качеств и потенциала, а также на готовность возглавить тот или иной регион, пояснил один из собеседников: «Эта практика была взята из бизнес-моделей подбора кадров. В том числе проводились компьютерное тестирование и по нескольку собеседований, включая перекрестные». В результате для каждого региона на выбор Владимиру Путину были подготовлены по три кандидата, многие из которых были ему уже знакомы по работе в аппарате правительства, когда он был премьером.