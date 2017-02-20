Статья опубликована в № 4266 от 20.02.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
$226 млрд
На столько американцы увеличили долги в IV квартале 2016 г. – они достигли $12,6 трлн, свидетельствуют данные Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка. Это всего на $99 млрд меньше рекордно высокого показателя, который был зафиксирован в III квартале 2008 г. – перед началом финансового кризиса. По оценкам ФРБ Нью-Йорка, в 2017 г. будет установлен новый рекорд. Долги американцев приближаются к предыдущему пику, но сейчас их состав существенно отличается, основным фактором роста была задолженность, не связанная с жильем, заявил экономист ФРБ Нью-Йорка Уилберт ван дер Клау. В относительном выражении задолженность потребительского сектора США сейчас составляет две трети номинального ВВП против примерно 85% в 2008 г. Интерфакс
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