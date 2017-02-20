Цифры. Тенденции. События

$226 млрд

На столько американцы увеличили долги в IV квартале 2016 г. – они достигли $12,6 трлн, свидетельствуют данные Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка. Это всего на $99 млрд меньше рекордно высокого показателя, который был зафиксирован в III квартале 2008 г. – перед началом финансового кризиса. По оценкам ФРБ Нью-Йорка, в 2017 г. будет установлен новый рекорд. Долги американцев приближаются к предыдущему пику, но сейчас их состав существенно отличается, основным фактором роста была задолженность, не связанная с жильем, заявил экономист ФРБ Нью-Йорка Уилберт ван дер Клау. В относительном выражении задолженность потребительского сектора США сейчас составляет две трети номинального ВВП против примерно 85% в 2008 г. Интерфакс