Больше 100 не собираться

Для акций в защиту Исаакиевского собора согласований не требовалось
Евгений Егоров / Ведомости
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко вернул без подписания законопроект, приравнивающий встречи депутатов с избирателями к митингам, сообщает пресс-служба заксобрания Петербурга. Законопроект о внесении изменений в законы «О статусе депутата заксобрания» и «Об организации местного самоуправления в Петербурге» депутаты приняли 8 февраля. У депутатов должна оставаться возможность собрать до 100 человек без уведомления администрации, но такие встречи должны проходить в местах, которые определит правительство, считает губернатор. В Петербурге уже есть пять мест, где могут проходить митинги, но в связи с разработкой этого законопроекта список вполне может быть расширен, сообщил представитель пресс-службы заксобрания. По его словам, городской парламент рассмотрит законопроект Полтавченко на ближайшем заседании. Депутаты имеют право поддержать его или попытаться преодолеть вето, добавил он. «Уверен, депутаты поддержат поправку губернатора и примут закон в новой редакции», – цитирует пресс-служба председателя заксобрания Вячеслава Макарова.