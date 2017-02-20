Статья опубликована в № 4266 от 20.02.2017 под заголовком: Больше 100 не собираться

Больше 100 не собираться

Губернатор отклонил закон, который приравнивает к митингам встречи депутатов с избирателями. До 100 человек можно собирать без согласования, считает он
Для акций в защиту Исаакиевского собора согласований не требовалось
Для акций в защиту Исаакиевского собора согласований не требовалось
Евгений Егоров / Ведомости

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко вернул без подписания законопроект, приравнивающий встречи депутатов с избирателями к митингам, сообщает пресс-служба заксобрания Петербурга. Законопроект о внесении изменений в законы «О статусе депутата заксобрания» и «Об организации местного самоуправления в Петербурге» депутаты приняли 8 февраля. У депутатов должна оставаться возможность собрать до 100 человек без уведомления администрации, но такие встречи должны проходить в местах, которые определит правительство, считает губернатор. В Петербурге уже есть пять мест, где могут проходить митинги, но в связи с разработкой этого законопроекта список вполне может быть расширен, сообщил представитель пресс-службы заксобрания. По его словам, городской парламент рассмотрит законопроект Полтавченко на ближайшем заседании. Депутаты имеют право поддержать его или попытаться преодолеть вето, добавил он. «Уверен, депутаты поддержат поправку губернатора и примут закон в новой редакции», – цитирует пресс-служба председателя заксобрания Вячеслава Макарова.

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