Парламент Петербурга должен расторгнуть контракт на аренду автомобилей за 439 млн руб. до 31 марта и провести конкурс заново, решило УФАС

Парламент Петербурга должен расторгнуть контракт на аренду автомобилей за 439 млн руб. до 31 марта и провести конкурс заново, решило УФАС

Статья опубликована в № 4266 от 20.02.2017 под заголовком: Депутаты из машины

Законодательное собрание Петербурга неправомерно заключило контракт на транспортное обслуживание депутатов с единственным поставщиком, решила 17 февраля комиссия УФАС по Петербургу, сообщила ее представитель. Управление вынесло предупреждение о прекращении нарушения законодательства, согласно документу парламент должен расторгнуть контракт до 31 марта и провести конкурс заново. Если он не будет расторгнут, УФАС обратится в суд, уточнила представитель ведомства.