Море в алмазах

Торгово-развлекательная инфраструктура морских портов, как правило, включает магазины известных марок, спортивных и сопутствующих товаров для яхтсменов, супермаркет, аптеку и офисы операторов различных услуг (аренды автомобилей, экскурсионные бюро). Limassol Marina (Кипр), YC Monaco Marina, Porto Cervo (Италия), Marina Ibiza, Puerto Portals или Club de Mar на Майорке (Испания), «Порто Монтенегро» (Черногория) – в таких именитых местах действуют ночные клубы, гостиницы, рестораны, казино, спа-центры, салоны красоты. «Одежда, обувь, аксессуары – и хороший ресторан», – называет обязательный набор директор отдела торговых помещений CBRE Марина Малахатько (реже – дорогие ювелирные украшения или косметика). Как правило, это люксовые магазины, часто специализирующиеся на выпуске круизных коллекций, рассчитанные на публику выше среднего. Высокому позиционированию способствует уникальное расположение с прекрасными видами. «Зона кафе, ресторанов и развлечений занимает до 70% общей площади построек марины», – говорит Маргарита Заева, директор департамента торговой недвижимости компании ILM.

Скандинавская классификация (Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия) 1. Home harbour – базовый яхтенный порт с возможностями для постоянного хранения яхт.

2. Cruising harbour – круизная гавань, обеспечивающая для гостевых яхтсменов возможность закупать продукты питания, получать технический сервис, отдых и ночную стоянку судов.

3. Visit harbour – яхтенный порт с возможностями принимать гостевые яхты.

4. Guest harbour – гостевой яхтенный порт, предоставляющий услуги высокого класса, минимум 10 гостевых мест.

5. Service harbour – основное назначение – пополнение запасов продуктов, топлива и т. д. Размещение гостевых яхт не всегда предоставляется.

6. Visitors berth – места для гостевых яхт (гостевой причал) в пассажирских и рыболовных портах небольших городов.

7. Excursion harbour – яхтенный порт в национальном парке или заповеднике, который используется кратковременно.

8. Refuge berth – яхтенные порты, предоставляющие возможность ремонта или первой помощи в случае аварии.

9. Shelter harbour – портоубежище (от непогоды).

10. Emergency harbour – гавань аварийных заходов.

Key Capital

Это далеко не всегда «люкс и дорого», но почти всегда выгодно для владельца марины, уточняет Юлия Никуличева, начальник отдела стратегического консалтинга JLL. Впрочем, значительная часть портов принимает не столько баснословные мегаяхты, сколько более демократичные суда, до 50 футов, и в прибрежном ритейле скорее появится магазин спортивной одежды и пляжных сумок, нежели бутик известного ювелирного дома. «Исходя из того что основной трафик клиентов зон марины составляют яхтсмены, время основных покупок – с 20.00 до 24.00», – добавляет эксперт ILM.

Атмосфера располагает

Позиционирование марины и ее наполнение зависят от страны и города, популярности яхтинга, сезонности рынка, потока судов, размера самой гавани и размера яхт, которые она может принять, перечисляет Никуличева. «Если марина находится в городе, как, например, Sochi Grand Marina (ею управляет Burevestnik Group), то ее инфраструктура призвана удовлетворять не столько нужды команд, сколько спрос жителей и гостей города, и тут уже появляются полноценные торговые объекты», – добавляет эксперт. В историческом сочинском Морвокзале располагаются магазины Bosco (управляет галереей), Bosco Fresh, Gucci, Ermenegildo Zegna, Etro, Ermanno Scervino, Мax Mara, Marina Rinaldi, Pomellato, Sublime by Bosco. Основной трафик привлекают не столько магазины, сколько рестораны. Здесь весьма успешны «Чайка» и Seafood market, рядом находится ресторан «Бригантина». В торговой галерее «Ташира» (часть МФК «Гранд марина») расположены мультибрендовый магазин Sauvage Sochi с брендами Uma Wang, Rochas, Delpozо, Thom Brown, магазин Petit Paris с брендами See by Chloe и Sonia Rykiel, бутики мужской одежды Kiton, Castello D’oro, Enrico Cerini, магазины ювелирных украшений Roberto Bravo, Pandora, Swarovski, премиальный бутик детской одежды «Империя детства», бутик селективной парфюмерии Molecule и др. Трехуровневая галерея общей площадью 10 000 кв. м открылась в 2015 г., объем инвестиций составил около $35 млн, сообщала компания. Ресторанный проект D.O.M с видом на Морвокзал занял 2000 кв. м. «В магазины к Bosco ходят приезжающие в Сочи москвичи и питерцы, а к «Таширу» – состоятельные сочинцы», – сравнивает Малахатько.

Спрос на люксовые товары в маринах есть всегда, уверена Екатерина Румянцева, председатель совета директоров Kalinka Group. Особенно активен он в период крупных мероприятий – ежегодных яхтенных регат, международных фестивалей, выставок и проч. «Путешественники на яхтах, как правило, состоятельные люди из деловой среды, которым достаточно сложно выделить время на шопинг в плотном рабочем графике. Но когда ты в отпуске, можно спокойно прогуляться по магазинам, приобрести достойные вещи, коллекционные предметы антиквариата или побаловать шикарными подарками близких людей», – делится наблюдениями Румянцева. Как правило, это эмоциональные покупки – увидел, понравилось, купил. Иногда покупка продиктована необходимостью выхода в свет, который не был заранее намечен, соответственно, под мероприятие закупается полный образ – от часов до туфель.

Монобрендовые магазины премиальных и люксовых брендов, товаров, связанных с туризмом, путешествиями, – Armani, Eastmarine L’occitane, Samsonite, Crocs, магазин солнцезащитных очков, табака и проч. – в маринах нацелены не столько на туристический поток, сколько на владельцев пришвартованных у причалов яхт и их гостей. Стоимость товаров в респектабельных морских гаванях в целом аналогична ценам в брендовых бутиках на материке, сходятся во мнении эксперты. «Если и превышает на 15–20% средние цены, то на эту разницу клиенты на отдыхе практически не обращают внимания», – уверена Румянцева.

Причал для яхты входит в цену Цены на недвижимость в маринах с персональным причалом на Сейшельских островах начинаются от $250 000, на Багамах – от $2 млн. Самым дорогим местом считаются острова Карибского бассейна (в частности, остров Ангилья, Британия), где стоимость виллы с местом на причале составляет от $10 млн до $50 млн, рассказывает Ишметова из Key Сapital. На юге Франции цены самые высокие в Европе – 30 000–35 000 евро за 1 кв. м, в Италии дешевле: на Капри – 15 000–17 000 евро за 1 кв. м, на Сардинии – 9000–10 000 евро за 1 кв. м. В Испании наиболее престижная яхтенная недвижимость находится в Пуэрто-Банусе (13 000–14 000 евро за 1 кв. м, на Ибице (до 10 000 евро за 1 кв. м). В Черногории средняя цена за 1 кв. м виллы (место для яхты входит в цену) – около 5000 евро, в Хорватии – 6000–7000, в Греции – 5000–6000.

От пирса до инвестпроекта

Морские гавани имеют классификацию – в каждой стране она своя. Сейчас европейская группа International Marina Committee (IMC) в структуре ICOMIA (International Council of Marine Industry Associations) разрабатывает общеевропейскую систему классификации с определением стандартов услуг. В странах Скандинавии различают морские гавани по 10 видам, рассказывает Эвелина Ишметова, директор по развитию и консалтингу Key Capital. Три из них принципиально отличаются как по набору предоставляемых услуг, так и по объему инвестиций. «Яхтенный причал служит убежищем от непогоды на один-два дня. Здесь есть подключение к воде и электричеству, туалет и душ на берегу. Вся остальная инфраструктура, скорее всего, будет доступна в ближайшем населенном пункте. Яхтенная стоянка – небольшая гавань на сезон, предоставляет базовые услуги: сезонную стоянку, гостевые места, заправку водой, электричеством, топливом, душ, туалет, кафе, рестораны. Преимущественно весь сервис расположен на причальных сооружениях. Яхтенный порт – с расширенным набором услуг, включающим летнюю стоянку судов на воде, зимнее хранение на берегу, технический сервис, ресторанное и гостиничное обслуживание, – это полноценный инвестиционный проект», – описывает Ишметова (марина на 100–300 судов может приносить в год до $1–3 млн, судя по имеющимся в свободном доступе концепциям подобных проектов).

Кипрский проект «Лимассол марина», где продаются апартаменты и виллы с видом на воду или собственными причалами, имеет полноценную марину с набором люксового сервиса в придачу. Здесь есть спа-центры, галерея искусств Halcyon, офисы яхтенных агентов, рестораны, магазины. Есть даже ювелирный бутик Graff Diamonds, на витрине которого сверкают драгоценные камни. Подобных проектов в мире немало. И новые возникают, по словам Стефана Теодориеса, управляющего директора Temes S.A. (девелопер греческого курорта Costa Navarino), минимум раз в пять лет. С проектом Costa Navarino греки только выходят на рынок премиальной недвижимости. Ценник в таких комплексах всегда стабильно высокий (примерно на треть дороже, чем в аналогичных проектах, но без стоянок для яхт) – и магазины действительно могут рассчитывать на кошельки покупателей.