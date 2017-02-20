«Росевродевелопмент» жаждет «Лета»

Антимонопольная служба сообщила, что удовлетворила ходатайство компании «Ред-Уфа холдинг» (входит в ГК «Росевродевелопмент») о покупке 100% «Галс-инвест девелопмента». Последнему принадлежит торгово-развлекательный комплекс «Лето» на Пулковском шоссе в Петербурге общей площадью 116 000 кв. м. Ранее о том, что «Росевродевелопмент» договорился с «Галс-девелопментом» о покупке этого актива, «Ведомостям» рассказывали люди, близкие к разным сторонам сделки. Ведомости

Смольный прав

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал законным расторжение контракта стоимостью 12 млрд руб. на строительство стадиона в Петербурге с «Инжтрансстроем». Это один из трех контрактов, которые город расторг со структурами «Трансстроя» летом 2016 г., объяснив это срывом сроков и низким качеством выполнения работ. «Трансстрой», как заявил его представитель, оспорит решение суда первой инстанции. Ведомости