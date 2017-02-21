РЖД ждет роста погрузки

Погрузка РЖД может вырасти примерно на 4% в феврале по сравнению с февралем 2016 г., сообщил заместитель руководителя Центра фирменного транспортного обслуживания РЖД Сергей Тугаринов. Он уточнил, что в основном динамика обеспечена «существенным приростом [перевозки] угля». По итогам 19 дней февраля в абсолютном выражении погрузка выросла на 3,6% (без поправки на високосный год). Интерфакс

Allseas построит «Турецкий поток»

«Дочка» «Газпрома» – South Stream Transport – подписала контракт на строительство второй нитки морского участка «Турецкого потока» с Allseas Group, которая уже получила контракт на первую нитку трубопровода. Об этом сообщает «Газпром». Ведомости

«Газпром нефть» поделится опытом

«Газпром нефть», проиграв в 2015 г. «Югу Руси» конкурс на Гавриковское месторождение нефти в ХМАО (запасы более 123 млн т), теперь помогает аграрно-продуктовой компании в его разработке. Ее «дочка» «Газпромнефть-Хантос» объявила тендеры по обслуживанию работ на Гавриковском месторождении в 2017 г. «Югу Руси» принадлежит НПЗ в Ростовской области. Интерфакс