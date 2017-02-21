SWIFT без Геринга

Региональный директор SWIFT по России, СНГ и Монголии Матвей Геринг может покинуть эту должность, передал ТАСС. «Контракт [Геринга] заканчивается в ноябре. По идее, должна быть плановая ротация», – рассказал один из источников агентства. Однако, по его словам, существует вариант, при котором руководство SWIFT оставит Геринга на этом посту, если будут запросы от банков. Второй источник агентства заявил, что решение принято и, скорее всего, Геринг перейдет в американский офис SWIFT. ТАСС

«Почта банк» с капиталом

Акционеры «Почта банка» на заседании 22 марта 2017 г. рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала путем допэмиссии, следует из материалов кредитной организации. Параметры планируемого размещения акций не раскрываются. В ноябре прошлого года банк разместил первую допэмиссию акций и привлек в капитал 4,8 млрд руб., в результате чего собственный капитал кредитного учреждения вырос в 1,5 раза до 13,9 млрд руб. ТАСС

Auchan привлечет вклады

ЦБ сообщил, что разрешил совместному банку группы Auchan и Credit Europe Group – «Оней банку» – привлекать во вклады средства физлиц. Регулятор выдал ему лицензию на привлечение во вклады денежных средств в рублях и иностранной валюте 20 февраля. В соответствии с действующим законодательством «Оней банк» стал участником системы страхования вкладов. «Оней банк» начал работать в 2013 г., его уставный капитал составляет 345 млн руб. Интерфакс

«Тимер банк» и «Советский» проверит АСВ

ЦБ сообщил о назначении с 20 февраля временной администрации в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в банк «Советский» и «Тимер банк» (оба санированы Татфондбанком). На период работы АСВ полномочия акционеров и органов управления банков приостановлены. АСВ предстоит обследовать финансовое положение банков. Ведомости

Тайну оценили в 500 000 руб.

Суд приговорил бывшего главного эксперта инспекции по Кировской области Центробанка к штрафу в размере 500 000 руб. с лишением права заниматься деятельностью, связанной с проверкой банковских и иных кредитных организаций, сроком на два года за незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну. «[Вера] Урванцева [главный эксперт инспекции по Кировской области Центробанка] с марта по апрель 2015 г. после проверки деятельности одного из коммерческих банков разгласила третьим лицам сведения о клиентах и данные кредитного портфеля, составляющие коммерческую тайну», – утверждается в сообщении региональной прокуратуры, а также подчеркивается, что Урванцева разгласила сведения представителю другого коммерческого банка. Прайм