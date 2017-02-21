«Газпром» купил трубы для «Силы Сибири»

«Газпром комплектация» купила 563 416 т труб большого диаметра – главным образом для строительства газопровода «Сила Сибири», на его долю пришлось 523 510 т. Стартовая цена всех лотов снизилась на 0,9% до 64,89 млрд руб. Больше всего лотов получил трейдер «Трубные инновационные технологии» – 24,84 млрд руб., Выксунский металлургический завод ОМК – 14,9 млрд, ЧТПЗ – 13 млрд, Ижорский трубный завод «Северстали» – 11,4 млрд. Трубы должны быть поставлены до конца 2018 г. Интерфакс

«Транснефть» не торопится с допэмиссией

«Транснефть» не планирует размещать допэмиссию привилегированных акций, сообщил советник президента «Транснефти» Игорь Демин. В понедельник был опубликован указ президента Владимира Путина от 18 февраля, по которому после размещения допвыпуска обыкновенных акций в пользу Росимущества (оплачивается долями в компаниях – владельцах акций Каспийского трубопроводного консорциума) монополии разрешается выпустить привилегированные акции с условием сохранения доли государства в капитале не менее 75% плюс 1 акция. Интерфакс

У «Победы» вырастет парк

Авиапарк лоукостера «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») до 2019 г. вырастет в 2,5 раза с 12 до 30 самолетов, заявил гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев. Компания сообщала, что авиапарк лоукостера может вырасти до 26 самолетов только к 2021 г. тасс, Интерфакс

«Русснефть» может увеличить добычу

«Русснефть» в 2017 г. добудет не меньше, чем в 2016 г., – 7 млн т, говорится в сообщении компании. Если баланс на мировом рынке восстановится, то уже в первом полугодии компания планирует увеличить добычу на 2,5%. Инвестиции в 2017 г. «Русснефть» планирует увеличить в 1,5 раза до 25,7 млрд руб. Интерфакс

РЖД установила границы для долга

РЖД рассчитывает, что доля кратковременных заимствований в кредитном портфеле не превысит 15%, а иностранных – 40%, сообщила компания. Соотношение чистого долга и EBITDA по РСБУ планируется удержать на уровне 2,5. Структура кредитного портфеля РЖД на 31 декабря 2016 г. соответствовала целевым показателям: 38,1%, или 344,8 млрд руб., приходилось на заимствования в валюте, 8%, или 76,2 млрд, – на краткосрочные заимствования, отмечает компания, уточняя, что «показатели кредитного портфеля рассчитываются на основе управленческой отчетности». Интерфакс