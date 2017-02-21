Статья опубликована в № 4267 от 21.02.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
0,2–0,4%
Такую инфляцию в феврале ожидает Минэкономразвития, в годовом выражении она снизится до 4,6–4,8%. За вторую неделю февраля инфляция была 0%. ЦБ 3 февраля по итогам заседания совета директоров, на котором оставил неизменным ключевую ставку на уровне 10%, отмечал, что планируемые Минфином валютные операции не создадут существенных инфляционных рисков при сохранении ЦБ умеренно жесткой денежно-кредитной политики. Интерфакс
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