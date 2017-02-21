Статья опубликована в № 4267 от 21.02.2017 под заголовком: Министр доволен юстицией

Министр доволен юстицией

Законопроект об изъятии у должников единственного жилья может так и не стать законом, подозревает министр юстиции
Министр юстиции Александр Коновалов считает неадекватной реакцию общественности на поправки, разрешившие применение силы к заключенным
Министр юстиции Александр Коновалов считает неадекватной реакцию общественности на поправки, разрешившие применение силы к заключенным
Евгений Егоров / Ведомости

Министр юстиции Александр Коновалов считает неадекватной реакцию общественности на поправки, разрешившие применение силы к заключенным. Об этом он заявил в понедельник на коллегии Минюста. «Это закон, который не очень далекие люди окрестили «законом садистов», – напомнил министр. – Хотя любому юристу понятно, что, когда впервые появляется правовое регулирование какой-либо деятельности, это существенно лучше ситуации, когда такого регулирования не было вообще». Зато реакция гражданского общества и отдельных «специалистов» оказалась явно неадекватной, избыточной и вредящей делу, считает Коновалов. До недавнего времени действия сотрудников ФСИН в этой части никак не регулировались, именно такая ситуация создавала массовые предпосылки для произвола, уверен министр. В целом система исполнения наказаний меняется в лучшую сторону, сообщил Коновалов, может, не так быстро, как хотелось бы, но планомерно. Смертность снизилась, нормы питания повысили, с января начали отправлять на принудительные работы, введение которых несколько лет откладывали.

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