Статья опубликована в № 4267 от 21.02.2017 под заголовком: Бывший депутат уже не кандидат

Бывший депутат уже не кандидат

Бывший депутат Госдумы Алексей Казаков, соавтор закона о праве на забвение, лишился ученой степени кандидата политических наук
ВАК лишила Казакова степени за три страницы некорректных заимствований
ВАК лишила Казакова степени за три страницы некорректных заимствований
С. Портер / Ведомости

Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) подтвердил решение экспертного совета ВАК по политологии, который лишил степени кандидата политических наук бывшего депутата Госдумы от «Справедливой России» Алексея Казакова, соавтора закона о праве на забвение. Он защитил диссертацию на тему «Модернизация электорального процесса в современной России: опыт институционализации» в 2011 г. в диссертационном совете на базе МГТУ им. Баумана. Эксперты сетевого сообщества «Диссернет» в своем заявлении указывали на некорректные заимствования из статей Сергея Мелькова и Андрея Кошкина, а также из сборника «Современные избирательные системы. Вып. 1: Великобритания, Канада, Мексика, Польша». При этом Кошкин был научным руководителем Казакова.

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