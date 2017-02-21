Бывший депутат уже не кандидат

Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) подтвердил решение экспертного совета ВАК по политологии, который лишил степени кандидата политических наук бывшего депутата Госдумы от «Справедливой России» Алексея Казакова, соавтора закона о праве на забвение. Он защитил диссертацию на тему «Модернизация электорального процесса в современной России: опыт институционализации» в 2011 г. в диссертационном совете на базе МГТУ им. Баумана. Эксперты сетевого сообщества «Диссернет» в своем заявлении указывали на некорректные заимствования из статей Сергея Мелькова и Андрея Кошкина, а также из сборника «Современные избирательные системы. Вып. 1: Великобритания, Канада, Мексика, Польша». При этом Кошкин был научным руководителем Казакова.

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