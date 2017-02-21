Слова
Дмитрий Песков
«Этот указ никоим образом не идет вразрез с международным правом, не нарушает его. Это де-юре выравнивание ситуации того, что было де-факто».
Пресс-секретарь президента разъяснил, что признание паспортов самопровозглашенных ДНР и ЛНР связано с их «жесточайшей блокадой со стороны Киева». («Интерфакс»)
Мария Захарова
«Завтра ему исполнилось бы 65 лет. Великий дипломат. Неординарная личность. Яркий человек. Мы потеряли родного человека».
Официальный представитель МИДа сообщила, что в Нью-Йорке скоропостижно скончался постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. («Ведомости»)
Евгений Федоров
«Г-н Киселев снижает возможности России в переговорной позиции с США и, по сути, участвует в антипрезидентском заговоре».
Депутат Госдумы может подать в суд на ведущего «Вестей недели», который «за госсчет раскручивает президента иностранного государства». («Говорит Москва»)