Статья опубликована в № 4267 от 21.02.2017 под заголовком: Слова

Дмитрий Песков

«Этот указ никоим образом не идет вразрез с международным правом, не нарушает его. Это де-юре выравнивание ситуации того, что было де-факто».

Пресс-секретарь президента разъяснил, что признание паспортов самопровозглашенных ДНР и ЛНР связано с их «жесточайшей блокадой со стороны Киева». («Интерфакс»)

Мария Захарова

«Завтра ему исполнилось бы 65 лет. Великий дипломат. Неординарная личность. Яркий человек. Мы потеряли родного человека».

Официальный представитель МИДа сообщила, что в Нью-Йорке скоропостижно скончался постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. («Ведомости»)

Евгений Федоров

«Г-н Киселев снижает возможности России в переговорной позиции с США и, по сути, участвует в антипрезидентском заговоре».

Депутат Госдумы может подать в суд на ведущего «Вестей недели», который «за госсчет раскручивает президента иностранного государства». («Говорит Москва»)