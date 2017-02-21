Незнамо куда

В начале февраля Сергей Солонин стал партнером консорциума независимых учебных заведений, в который входят Британская высшая школа дизайна (БВШД), Московская школа кино, Школа компьютерных технологий Scream School и Архитектурная школа МАРШ. Как пояснил представитель БВШД, доля Солонина в консорциуме составляет 20%. Это не первый проект, в который вкладывается бизнесмен. До этого он заключил аналогичные соглашения с Центром содействия инновациям в образовании и школой креативного мышления ИКРА. Представитель Qiwi сообщил, что все инвестиции Солонина в образовательную деятельность составляют несколько сотен миллионов рублей.

Вместе с Солониным партнеры консорциума хотят развивать дистанционное обучение, внедрять в образовательный процесс игровые технологии и разрабатывать новаторские методики обучения профессиям будущего – на стыке науки, технологий и творчества, рассказал Солонин «Ведомостям». Речь идет, например, о таких методиках, как игры-воркшопы. БВШД надеется, что новый партнер поможет привлечь к разработке учебных заданий для студентов представителей бизнеса. Солонин рассчитывает, что за три года число студентов увеличится в 2–3 раза (сейчас их 3200). Он заявил, что вкладываться в образование намерен и дальше.