Статья опубликована в № 4267 от 21.02.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События

Банки вырастят стартапы

«Ак барс банк» объявил о создании «Финтех лаба», первого акселератора стартапов, занимающихся финансовыми IT. Это совместная инициатива с «ВТБ 24», банком «Открытие», банком «Санкт-Петербург», банком «Хоум кредит» и международной платежной системой Mastercard. Консультантом выступает Accenture, обладающая опытом организации подобных акселераторов в Лондоне, Нью-Йорке и Гонконге. Ведомости