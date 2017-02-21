Статья опубликована в № 4267 от 21.02.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
Банки вырастят стартапы
«Ак барс банк» объявил о создании «Финтех лаба», первого акселератора стартапов, занимающихся финансовыми IT. Это совместная инициатива с «ВТБ 24», банком «Открытие», банком «Санкт-Петербург», банком «Хоум кредит» и международной платежной системой Mastercard. Консультантом выступает Accenture, обладающая опытом организации подобных акселераторов в Лондоне, Нью-Йорке и Гонконге. Ведомости
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