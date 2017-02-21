Рекламный взлет

В прошлом году рекламодатели увеличили расходы на рекламу во всех медиа, кроме печатных СМИ
Максим Стулов / Ведомости
Рекламодатели увеличили расходы на рекламу в российских медиа в 2016 г. на 10–12%, сообщил председатель комитета исследований, аудита и рекламных технологий Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Сергей Веселов на заседании комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по предпринимательству в сфере рекламы. Слова менеджера АКАР приводятся в сообщении на сайте ТПП. Правда, сам Веселов отказался комментировать эти данные «Ведомостям», сославшись на то, что АКАР еще не подвела окончательные итоги года. Но слова Веселова подтвердили два участника заседания, а то, что такие данные обсуждались в АКАР, знают два человека, близкие к этой организации.