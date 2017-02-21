Статья опубликована в № 4267 от 21.02.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
6 компаниям
Роскомнадзор направил запросы на получение информации о суточной посещаемости новостных агрегаторов, которыми они управляют, следует из сообщения ведомства. Запросы отправлены «Яндексу», Google, Mail.ru Group, Rambler & Co, Microsoft и «СМИ2». До 21 февраля владельцы новостных агрегаторов должны предоставить эту информацию Роскомнадзору, после чего ведомство решит, включать ли эти ресурсы в соответствующий реестр. Агрегаторы с посещаемостью более 1 млн пользователей в сутки будут регулироваться законом о новостных агрегаторах, вступившим в силу 1 января 2017 г. Ведомости
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