Цифры. Тенденции. События

6 компаниям

Роскомнадзор направил запросы на получение информации о суточной посещаемости новостных агрегаторов, которыми они управляют, следует из сообщения ведомства. Запросы отправлены «Яндексу», Google, Mail.ru Group, Rambler & Co, Microsoft и «СМИ2». До 21 февраля владельцы новостных агрегаторов должны предоставить эту информацию Роскомнадзору, после чего ведомство решит, включать ли эти ресурсы в соответствующий реестр. Агрегаторы с посещаемостью более 1 млн пользователей в сутки будут регулироваться законом о новостных агрегаторах, вступившим в силу 1 января 2017 г. Ведомости