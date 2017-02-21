Статья опубликована в № 4267 от 21.02.2017 под заголовком: Ювелиры под следствием

Ювелиры под следствием

Следственный комитет подозревает завод «Ювелиры Северной столицы» в неуплате более 759 млн руб. НДС
Статья предусматривает до шести лет лишения свободы, но преследование может быть прекращено, если обвиняемый впервые привлекается за неуплату налогов
Статья предусматривает до шести лет лишения свободы, но преследование может быть прекращено, если обвиняемый впервые привлекается за неуплату налогов
ООО «Санкт-Петербургский ювелирный завод «Ювелиры Северной столицы»

С апреля 2011 г. по март 2013 г. неустановленные лица, действуя от имени ООО «Санкт-Петербургский ювелирный завод «Ювелиры Северной столицы» (СПб ЮЗ ЮСС), представили в межрайонную инспекцию ФНС России № 2 по Петербургу заведомо ложные сведения о наличии у компании прав на применение вычетов по НДС на сумму более чем 759 млн руб., сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по Петербургу со ссылкой на материалы уголовного дела. Нарушения были выявлены в налоговых декларациях за первое полугодие 2011 г. и за II–IV кварталы 2012 г. Возбуждено дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

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