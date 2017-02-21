Ювелиры под следствием

С апреля 2011 г. по март 2013 г. неустановленные лица, действуя от имени ООО «Санкт-Петербургский ювелирный завод «Ювелиры Северной столицы» (СПб ЮЗ ЮСС), представили в межрайонную инспекцию ФНС России № 2 по Петербургу заведомо ложные сведения о наличии у компании прав на применение вычетов по НДС на сумму более чем 759 млн руб., сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по Петербургу со ссылкой на материалы уголовного дела. Нарушения были выявлены в налоговых декларациях за первое полугодие 2011 г. и за II–IV кварталы 2012 г. Возбуждено дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

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