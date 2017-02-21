Статья опубликована в № 4267 от 21.02.2017 под заголовком: Вкратце

В Ленобласти выросли инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал в Ленобласти в 2016 г., по предварительным оценкам, составил около 260 млрд руб., сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. В сопоставимых ценах обеспечен прирост более чем на 10% к уровню 2015 г. Интерфакс

«Россия» берет курс на Турцию

Авиакомпания «Россия» начинает полеты из Петербурга в Турцию. С 27 марта в расписании компании появятся регулярные рейсы в Стамбул, с 27 апреля – в Анталью, полеты будут выполняться по 3 раза в неделю, сообщил представитель компании. Ведомости

МРСК продает долги

ПАО «МРСК Северо-Запада» (входит в ПАО «Россети») продает 2,25 млрд руб. просроченной дебиторской задолженности, разделенной на 41 лот. Торги проводятся на электронной площадке «Россетей» – b2b-mrsk.ru в форме запроса предложений. Первым выставлен пакет из 20 лотов на 942 млн руб., победитель будет определен до 31 марта. Извещения по второму пакету, состоящему из 21 лота, будут размещены до 10 марта, итоги планируется подвести 25 апреля. Ведомости

Соглашение с «Зенитом» к августу

Администрация планирует заключить с ФК «Зенит» концессионное соглашение на управление стадионом на Крестовском острове к 1 августа 2017 г., сообщила председатель комитета по инвестициям Ирина Бабюк. Соглашение будет действовать 49 лет. Ведомости

Переработка отходов ЛАЭС за 2 млрд руб.

АО «Концерн «Росэнергоатом» объявило открытый конкурс на строительство комплекса по переработке радиоактивных отходов Ленинградской АЭС. Максимальная стоимость контракта – 1,95 млрд руб., работы надо завершить до 30 декабря 2019 г. Ведомости