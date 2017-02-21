Чиновники планируют нанести сокрушительный удар по интернет-пиратам. «Зеркала» их сайтов будут заблокированы, а ссылки на такие ресурсы – изъяты из поисковых систем

Статья опубликована в № 4268 от 22.02.2017 под заголовком: Без ссылки на пиратов

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о блокировке «зеркал» пиратских сайтов, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства. Этот документ был разработан Минкомсвязи во исполнение поручений по итогам заседания правительственного совета по развитию отечественной кинематографии от 17 февраля 2016 г. Цель проекта – «пресечение нелегального распространения и использования аудиовизуальных произведений в интернете».