Статья опубликована в № 4268 от 22.02.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
На $350 млн
Уменьшится сумма сделки по покупке интернет-бизнеса компании Yahoo телекоммуникационным холдингом Verizon (до $4,48 млрд). Это стало следствием скандала с утечкой личных данных 500 млн пользователей Yahoo. Также Yahoo возьмет на себя обязательство компенсировать 50% ущерба, который может возникнуть в связи с утечкой. Под ущербом понимаются штрафы со стороны регуляторов и потенциальные выплаты по искам. Интерфакс
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