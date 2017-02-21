Цифры. Тенденции. События

На $350 млн

Уменьшится сумма сделки по покупке интернет-бизнеса компании Yahoo телекоммуникационным холдингом Verizon (до $4,48 млрд). Это стало следствием скандала с утечкой личных данных 500 млн пользователей Yahoo. Также Yahoo возьмет на себя обязательство компенсировать 50% ущерба, который может возникнуть в связи с утечкой. Под ущербом понимаются штрафы со стороны регуляторов и потенциальные выплаты по искам. Интерфакс