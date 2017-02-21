Государство сохранило директоров в «Роснефти»

Государство выдвинуло тех же представителей в совет директоров «Роснефти», что и в прошлом году, следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева от 18 февраля. Единственное изменение – исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг теперь числится как независимый директор. В списке также главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, предправления Газпромбанка Андрей Акимов, помощник президента Андрей Белоусов, министр энергетики Александр Новак, профессор ВШЭ Олег Вьюгин и бывший топ-менеджер ExxonMobil Хамфриз Дональд. Ведомости