Roust заживет по-новому

Алкогольный холдинг Рустама Тарико Roust Corporation объявил о завершении реорганизации бизнеса, компания сократила долг на $462 млн и привлекла в капитал $55 млн. Теперь в холдинг входит водочный бизнес Тарико «Русский стандарт водка». В начале января суд США по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка одобрил программу докапитализации холдинга на $500 млн. Ведомости

«Мираторг» отчитался о росте

Выручка одного из крупнейших российских агрохолдингов, «Мираторга», в 2016 г. увеличилась на 25% год к году до 120 млрд руб., сообщил президент компании Виктор Линник. По его словам, за год «Мираторг» продал около 700 000 т продукции (+17%). В 2017 г. агрохолдинг хочет увеличить выручку до 150 млрд руб. благодаря выходу на полную мощность проектов, запущенных в 2016 г., и росту продаж товаров с высокой добавленной стоимостью, пояснил Линник. ТАСС

Хлеб без зрелищ

Систему заказа хлеба ритейлерами нужно изменить, чтобы избежать возврата большого объема продукции, заявил заместитель руководителя ФАС Андрей Цыганов. «Если из торговых сетей возвращают хлеб, то этот хлеб не нужен. Значит, по каким-то причинам он избыточно произведен. Может быть, следует сократить производство, может быть, делать какие-то более интересные для потребителей сорта хлеба», – отметил Цыганов. По оценке Российского союза пекарей, из-за возврата хлеба производители теряют 50–60 млрд руб. в год. Оценка Минсельхоза вдвое ниже – 30 млрд руб. Интерфакс

Банк готов мириться с «Прага-АСТ»

Арбитражный суд Москвы отложил на 4 апреля рассмотрение обоснованности заявления БМ-банка (входит в группу ВТБ), требующего признать банкротом «Прага-АСТ», которая владела московским рестораном «Прага» и входит в группу АСТ бизнесмена Тельмана Исмаилова. Представитель должника попросил отложить слушания, чтобы стороны могли договориться во внесудебном порядке. «Мы нашли способ урегулировать спор мирным путем», – сказал представитель «Прага-АСТ». Юрист банка подтвердил это. По его словам, для урегулирования может понадобиться около двух недель. В производстве арбитража находится иск БМ-банка к «Прага-АСТ» на сумму более $318 млн. Прайм

Единственный претендент на «Мысхако»

Торговый дом «Агроторг» (дочерняя компания РСХБ) приобрел за 1,7 млрд руб. производственно-технологический комплекс ЗАО «Агрофирма «Мысхако», находящийся в процедуре банкротства, сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Кроме того, физлицо из Краснодара приобрело финансовые вложения предприятия по начальной цене 500 187 руб. Торги по продаже дебиторской задолженности агрофирмы, выставленной по начальной цене в 92,38 млн руб., не состоялись из-за отсутствия заявок. Интерфакс