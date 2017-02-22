Новые самолеты для «Победы»

Совет директоров «Аэрофлота» 28 февраля рассмотрит крупную сделку: аренду дочерним лоукостером, «Победой», 10 новых Boeing 737-800 с двигателями производства CFM, сообщил «Аэрофлот». Сейчас в парке «Победы» 12 Boeing 737, пять она получит в этом году, контракт уже заключен. Еще 10 судов лоукостер должен получить в 2018 г., рассказал человек, близкий к «Аэрофлоту». Ведомости

«Роснефть» получит автозаправки со второй попытки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что удовлетворила ходатайство дочерней структуры «Роснефти» – «РН-Москва» – о получении в пользование 85,03% производственных средств ООО «Потенциал», которое владеет тремя АЗС под брендом «Московия» в Московской области. В январе ФАС отказала «РН-Москва» в 93% «Потенциала». Интерфакс

Onur Air полетит из «Жуковского»

Турецкая авиакомпания Onur Air планирует открыть рейсы из Стамбула в подмосковный аэропорт «Жуковский», сообщил аэропорт. Первый полет намечен на 2 мая. Продажа билетов на рейсы Onur Air уже открыта. Интерфакс

Peugeot-Citroen сохранит рабочие места на Opel

PSA Peugeot-Citroen сохранит рабочие места при покупке Opel у американской General Motors, обещал гендиректор PSA Карлос Таварес канцлеру Германии Ангеле Меркель, сообщил представитель правительства Штефен Зайберг: «Таварес подтвердил в разговоре с канцлером, что PSA сохранит самостоятельность марки Opel и возьмет на себя гарантии сохранения производственных площадок, инвестиций и рабочих мест». ТАСС

«Лукойл» продал «Карпатнефтехим»

«Лукойл» сообщил, что завершил продажу Lukoil Chemical B.V. (Нидерланды), которой принадлежит нефтехимический завод «Карпатнефтехим». Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил британской Techinservice Limited купить более 25% нидерландской Lukoil Chеmical, кипрской Xedrian Holding Ltd. – более 50%. Опосредованным собственником более 50% «Карпатнефтехима» через Xedrian Holding может стать Ильхам Мамедов, ранее возглавлявший «Лукойл-Украина», сообщал АМКУ. Интерфакс

РЖД купит больше рельсов

РЖД рассказала, что в 2017 г. может закупить у Evraz до 700 000 т рельсов, в 2016 г. было на 3,3% меньше, 677 800 т. У группы «Мечел» монополия планирует купить 330 000 т рельсов, на 22,3% больше, чем в 2016 г. Интерфакс