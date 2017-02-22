От редакции: Молчание протеста

Против лома нет приема. «Левада-центр» зафиксировал снижение готовности россиян к отстаиванию своих интересов. Доля респондентов, считающих, что они никак не могут защитить свои права, выросла по сравнению с мартом 2015 г. с 17 до 27%.

Одновременно с 22 до 16% снизилась доля тех, кто намерен в случае нарушений обращаться в суд, с 14 до 9% – голосовать за политические партии. Число предполагающих обратиться для восстановления справедливости в СМИ и госорганы почти не изменилось (12 и 11% соответственно). Доля готовых к активным действиям (митингам и забастовкам) осталась крайне низкой (4%). Вдвое – с 40 до 20% – снизилась доля тех, кто считает акции протеста эффективным методом защиты своих прав. Тех, кто считает их неэффективными, стало больше: 67% против 49% в 2015 г. Чуть выросло число тех, кто рассчитывает отстаивать права через общественную деятельность в партиях, профсоюзах и НКО (с 4 до 7%).

Стагнация наблюдается в статистике трудовых протестов. По данным мониторинга Центра социально-трудовых прав, число протестов на работе с 2014 по 2015 г. выросло с 293 до 409 (почти на 40%), а в 2016 г. их было 419 (рост чуть больше 2,4%).