Кандидаты про запас

В случае невыдвижения лидера «Справедливой России» Сергея Миронова в президенты на выборах-2018 эсеры рассматривают возможность проведения праймериз, сообщили «Ведомостям» несколько партийцев. Сам Миронов сказал «Ведомостям», что такой вариант не исключен, добавив, что вопрос с его выдвижением будет решен в ближайшие несколько месяцев. «Если я не пойду, то в партии есть много достойных кандидатов», – отметил Миронов. Сейчас идти сам он не очень хочет и рассматривает вариант поддержки провластного кандидата, также Миронов говорил о выдвижении зампреда Госдумы Ольги Епифановой, говорит собеседник в партии. Собеседники «Ведомостей» в партии называют возможными претендентами Олега Шеина, Александра Буркова и Валерия Гартунга. И Шеин, и Бурков приходили к Миронову с предложениями своих кандидатур, говорит партиец. Миронов эти вопросы не решает – их решают в администрации президента, напоминает другой партиец. При нынешнем раскладе перспектив нет, считает он. «Внутри партии многие коллеги настаивают на праймериз, есть группа достойных людей, которые отошли в сторону (см. врез). Но решение не принято, и сейчас допускается все, что угодно», – подчеркивает собеседник.

Кто остался за бортом После выборов фракция «Справедливой России» в Госдуме осталась без Александра Тарнавского, Александра Романовича, Александра Агеева. Недавно из партии вышла сенатор Елена Мизулина.

Из думской оппозиции о решении баллотироваться заявил пока только Владимир Жириновский (ЛДПР). О своем выдвижении пока, как и Миронов, молчит лидер коммунистов Геннадий Зюганов. «В декабре Геннадий Андреевич обратился к сторонникам народно-патриотического блока с письмом, в котором предложил обсудить кандидатов на пост президента, состав правительства народного доверия, предвыборную программу партии», – говорит зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков. Народно-патриотические силы уже собирались в феврале для обсуждения этих вопросов, кандидатура Зюганова называлась на этой встрече несколько раз. Впереди продолжение обсуждения и решение будет принято позже, подчеркивает Новиков. Зюганов – базовый и ключевой кандидат, добавляет собеседник в КПРФ. «Ничего не предопределено. Мы играем обе комбинации, на двух досках, чтобы затем, когда придет время, выбрать самый эффективный трек», – говорит он.

Эсеры встревожены тем, что затерялись в прогнозировании расклада выборов между Зюгановым, Жириновским, Михаилом Касьяновым, Григорием Явлинским, Алексеем Кудриным и Алексеем Навальным, говорит политолог Михаил Виноградов. Возможные праймериз – попытка актуализировать себя в расчете получить какой-то «приставной стул» в коалиции поддержки провластного кандидата или какое-то особое поручение, считает эксперт. Лучший для эсеров вариант – выдвижение женщины, говорит политолог Константин Калачев: «И овцы будут сыты, и волки целы, а любой другой вариант (Гартунг или Бурков) чреват претензиями на лидерство в партии». Для эсеров выдвижение Миронова похоже на политическое самоубийство, поэтому надо искать другие варианты, полагает эксперт. При этом выдвижение председателя комитета Госдумы по ЖКХ Галины Хованской или Епифановой дает возможность выделиться из общего ряда, получить 5% плюс бонус на голосовании по гендерному принципу – есть избиратели, которые с удовольствием поддержат женщину, отмечает Калачев.