Президент нашел особых людей

Владимир Путин запустил процесс формирования нового состава Общественной палаты, предложив войти в нее 40 россиянам, имеющим особые заслуги перед государством и обществом, сообщил во вторник сайт Кремля. Не менее половины из них представляют профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей и другие НКО, защищающие «интересы профессиональных и социальных групп», говорится в сообщении. Не позднее 30 дней после этого региональные общественные палаты должны делегировать в федеральную палату по одному представителю. Из президентской квоты обычно выбирают секретаря Общественной палаты (действующий секретарь Александр Бречалов уже заявил, что не останется на этом посту). Полномочия нынешней палаты истекают в июне.

Члены палаты, прошедшие в 2014 г. по президентской квоте, пока не получали писем с приглашением войти в новый состав. Об этом «Ведомостям» сказали политолог Сергей Марков, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству Сергей Орджоникидзе, директор Агентства социальной информации Елена Тополева-Солдунова, зампред научного совета ВЦИОМа Иосиф Дискин, руководитель «Офицеров России» Антон Цветков. Последний, по его словам, планирует пройти не по президентской квоте, а от общественной организации. Раньше письма Путина либо вручались кандидатам лично на встрече в администрации президента, либо приходили по почте, говорит собеседник в палате.

Президент может попробовать использовать Общественную палату в выборной кампании, но крайне ограниченно, считает политолог Дмитрий Орешкин: «Общественная палата большим уважением не пользуется, а смысл ее существования непонятен большинству избирателей. Но ее можно использовать для каких-то заявлений, получить с этого 5–10% можно: с миру по нитке – голому рубаха». Проблема палаты «как эрзац-учреждения» косвенно указывает на ущербность всей политической системы, говорит он: «Изначально идея была в проведении общественной экспертизы законопроектов, а это предполагало, что Госдума такой экспертизы проводить не может, т. е. не исполняет представительских функций. Когда реального обсуждения нет, то и создается эрзац-структура, функция которой – в нужный момент что-то произнести от имени общества».