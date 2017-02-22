Статья опубликована в № 4268 от 22.02.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События

Цифры. Тенденции. События

Прощание с наличными

Мировая практика ограничения расчетов наличными деньгами себя хорошо зарекомендовала, движение в России в эту сторону будет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, «темпы зависят от многих факторов». «Нужно учитывать реалии страны в плане хождения пластиковых карт, степени распространения банковских услуг и т. д.», – сказал он. Для борьбы с теневой экономикой Минэкономразвития и Минфин предлагают различные способы ограничения использования наличных – например, запретить зарплаты наличными, ограничить оплату наличными крупных покупок, ввести муниципальный налог с дифференциацией по типу платежа. Об этом рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и два эксперта, участвующих в обсуждении. Интерфакс, Ведомости

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