Цифры. Тенденции. События

Доходы топ-менеджеров ФСК ЕЭС выросли

Вознаграждение членам совета директоров и правления ФСК ЕЭС (входит в «Россети») по итогам 2016 г. выросло на 16,6% по сравнению с 2015 г. и составило 345,6 млн руб., следует из опубликованного отчета компании по российским стандартам бухгалтерского учета. Доходы включают заработную плату и премии по результатам работы за год. В состав совета директоров компании сейчас входят 11 человек, в состав правления – девять. Таким образом, каждый в среднем получил в 2016 г. по 17,3 млн руб. ТАСС