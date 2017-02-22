Статья опубликована в № 4268 от 22.02.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
Доходы топ-менеджеров ФСК ЕЭС выросли
Вознаграждение членам совета директоров и правления ФСК ЕЭС (входит в «Россети») по итогам 2016 г. выросло на 16,6% по сравнению с 2015 г. и составило 345,6 млн руб., следует из опубликованного отчета компании по российским стандартам бухгалтерского учета. Доходы включают заработную плату и премии по результатам работы за год. В состав совета директоров компании сейчас входят 11 человек, в состав правления – девять. Таким образом, каждый в среднем получил в 2016 г. по 17,3 млн руб. ТАСС
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
- NEW подарки и скидки от наших партнеров