Статья опубликована в № 4268 от 22.02.2017 под заголовком: Исаев – банкрот Исаев – банкрот Бывший совладелец Балтийского банка Андрей Исаев признан банкротом. В реестре кредиторов требования на 1,5 млрд руб. 22 февраля 01:20 Надежда Зайцева, Мария Буравцева / Ведомости – Санкт-Петербург {{fb}} {{vk}} {{twitter}} Здание отеля считалось активом Исаева Евгений Егоров / Ведомости Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал банкротом бывшего совладельца Балтийского банка Андрея Исаева и ввел в отношении его процедуру реализации имущества. Решение опубликовано на сайте арбитража. Я уже подписчик. ВойтиПолная версия доступна только подписчикамПодписка на бумажную газету и другие тарифыПодписка на «Ведомости» — это:Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитикеВозможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)Всегда свежий номер в разделе «Газета»Ежедневный e-mail с анонсами важных материаловУчастие в обсуждении материалов на сайтеNEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)NEW подарки и скидки от наших партнеров