Статья опубликована в № 4268 от 22.02.2017 под заголовком: Исаев – банкрот

Исаев – банкрот

Бывший совладелец Балтийского банка Андрей Исаев признан банкротом. В реестре кредиторов требования на 1,5 млрд руб.
Здание отеля считалось активом Исаева
Здание отеля считалось активом Исаева
Евгений Егоров / Ведомости

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал банкротом бывшего совладельца Балтийского банка Андрея Исаева и ввел в отношении его процедуру реализации имущества. Решение опубликовано на сайте арбитража.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото