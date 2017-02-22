Бывший совладелец Балтийского банка Андрей Исаев признан банкротом. В реестре кредиторов требования на 1,5 млрд руб.

Статья опубликована в № 4268 от 22.02.2017 под заголовком: Исаев – банкрот

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал банкротом бывшего совладельца Балтийского банка Андрея Исаева и ввел в отношении его процедуру реализации имущества. Решение опубликовано на сайте арбитража.