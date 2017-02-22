Статья опубликована в № 4268 от 22.02.2017 под заголовком: Вкратце

Иванов ушел из «Ленэнерго»

ПАО «Ленэнерго» расторгло договор с гендиректором АО «Санкт-Петербургские электрические сети» (СПб ЭС, входит в «Ленэнерго») Максимом Ивановым с 21 февраля из-за сокращения должности. Решение принято в рамках консолидации активов СПб ЭС и «Ленэнерго». Ведомости

Новый директор «Северной верфи»

Совет директоров ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь» (входит в ОСК) назначил гендиректором вице-президента ОСК по военному кораблестроению Игоря Пономарева. Ведомости

Кредит для энергетики

Банк МБСП установил для АО «Прогресс-экология» (производитель аэрозольных фильтров) кредитный лимит 700 млн руб., из них 600 млн – банковские гарантии. МБСП уже выдал гарантии на 236,7 млн руб. и заключил соглашение о предоставлении кредита на 100 млн руб. Ведомости

Козырев вместо Яковлева

Совет директоров Балтинвестбанка приостановил полномочия председателя правления Константина Яковлева, временно исполняющим обязанности назначен его заместитель Максим Козырев. Нового топ-менеджера выберет внеочередное собрание 12 апреля. Ведомости