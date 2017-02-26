Статья опубликована в № 4269 от 27.02.2017 под заголовком: Бизнес-центр на «Диете»

Бизнес-центр на «Диете»

Бывший ритейлер «Диета» купил бизнес-центр за 545 млн руб. Цена примерно на 20% выше рыночной
Прежний владелец признан банкротом
Прежний владелец признан банкротом
Евгений Егоров / Ведомости

Торги по продаже бизнес-центра «Система» на Выборгской набережной, 29, состоялись 22 февраля на площадке Межрегиональной электронной торговой системы. Их организовал Российский аукционный дом (РАД) по поручению Сбербанка (залоговый кредитор). Здание бизнес-центра класса С общей площадью 8200 кв. м (арендопригодная – 5500 кв. м) было выставлено на продажу за 311 млн руб., но на торгах его стоимость выросла до 544,7 млн руб. Победителем торгов, предложившим наибольшую цену, стало ООО «Диета-18». Вторым участником было ООО «Дивенский», которое остановилось на цене 529 млн руб., сказано в протоколе о результатах торгов.

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