Бизнес-центр на «Диете»

Торги по продаже бизнес-центра «Система» на Выборгской набережной, 29, состоялись 22 февраля на площадке Межрегиональной электронной торговой системы. Их организовал Российский аукционный дом (РАД) по поручению Сбербанка (залоговый кредитор). Здание бизнес-центра класса С общей площадью 8200 кв. м (арендопригодная – 5500 кв. м) было выставлено на продажу за 311 млн руб., но на торгах его стоимость выросла до 544,7 млн руб. Победителем торгов, предложившим наибольшую цену, стало ООО «Диета-18». Вторым участником было ООО «Дивенский», которое остановилось на цене 529 млн руб., сказано в протоколе о результатах торгов.