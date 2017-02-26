Выгодные контакты

Самым быстрорастущим бизнесом Mail.ru Group остается «В контакте». В 2016 г. доходы соцсети увеличились на 43,4%, тогда как выручка всей группы в целом – на 14,8%

Выручка Mail.ru Group в 2016 г. выросла на 14,8% по сравнению с 2015 г. – до 42,75 млрд руб., EBITDA уменьшилась на 1% до 17,9 млрд руб., следует из отчетности Mail.ru Group, опубликованной на сайте Лондонской фондовой биржи (LSE). Чистая прибыль выросла на 18% до 11,6 млрд руб. Выручка группы превзошла ожидания аналитиков инвестбанков, опрошенных «Интерфаксом»: они прогнозировали ее рост на уровне 12,6% до 40,8 млрд руб.