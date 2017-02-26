Андрей Дубовсков остался президентом МТС на третий срок

Контракт президента МТС Андрея Дубовскова продлен до 5 марта 2020 г., такое решение принял совет директоров на заседании в среду. Срок текущего трехлетнего контракта Дубовскова истекает в начале марта. Дубовсков возглавляет МТС с 2011 г. До этого он три года возглавлял украинскую «дочку» оператора. Интерфакс

Путин подписал закон о штрафах за неблокировку запрещенных сайтов

Президент Владимир Путин подписал закон об ответственности операторов связи за неисполнение обязанности по ограничению доступа к запрещенной информации в интернете. Закон, вносящий изменения в Кодекс об административных правонарушениях, опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно закону операторы связи, оказывающие услуги по предоставлению доступа в интернет, обязаны ограничивать или возобновлять доступ к информации на основании сведений, полученных от Роскомнадзора. За неисполнение этой обязанности закон вводит штрафы для должностных лиц в размере от 3000 до 5000 руб., для ИП – от 10 000 до 30 000 руб., для юрлиц – от 20 000 до 30 000 руб. Интерфакс