Власти взялись за пятиэтажки

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил подготовить поправки в федеральный закон, касающиеся новой программы сноса ветхих домов. В течение месяца должны быть представлены предложения по стартовым площадкам для строительства домов под переселение, внесены поправки в городской бюджет и адресную инвестпрограмму. Ведомости

Отечественное слаще

Доля импортной продукции на российском кондитерском рынке в 2016 г. стала минимальной за последние шесть лет: она сократилась вдвое и достигла 5,8%, сообщил Центр исследований кондитерского рынка. С 2015 г. главные поставщики сладостей в Россию – европейские страны, тогда как прежде была Украина. Ведомости