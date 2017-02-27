«Газпром» проиграл апелляцию

Киевский апелляционный хозяйственный суд 22 февраля оставил в силе решение суда низшей инстанции о взыскании с «Газпрома» антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) штрафа и пени в размере 172 млрд грн (около $6,37 млрд по текущему курсу) за злоупотребление монопольным положением. В АМКУ заявили о необходимости немедленного исполнения решения суда. Интерфакс

Сердюков может стать директором ОАК

Правительство выдвинуло в совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) 11 кандидатов, включая индустриального директора авиакомплекса «Ростеха», экс-министра обороны Анатолия Сердюкова, сообщило правительство. Еще девять кандидатов входят в действующий совет. Нет в списке гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова и председателя ВЭБа Сергея Горькова. Интерфакс

Миллиарды – в Иран

Потенциал сделок с российскими компаниями по освоению месторождения в Иране оценивается в $20 млрд, сообщил министр энергетики Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24». «Наши компании имеют конкретный интерес к конкретным месторождениям», – сказал он. Интерфакс

РЖД разместила бонды на $500 млн

РЖД размещает семилетние евробонды на $500 млн под 4,25%, сообщил источник в банковских кругах. Спрос на бумаги превышал $1,75 млрд. Первоначальный ориентир доходности составлял около 4,625%, затем он был снижен до 4,25–4,5%. Большую часть евробондов приобрели иностранные инвесторы, на инвесторов из России пришелся лишь 31%, сообщил руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ капитала» (был организатором размещения вместе с JPMorgan) Андрей Соловьев. Интерфакс

Минэкономразвития не поддержало нефтяников

Минэкономразвития не поддержало поправки нефтегазовых компаний к Энергетической стратегии России до 2035 г., говорится в письме замминистра экономического развития Николая Подгузова в Минэнерго. Минэкономразвития, в частности, против предложения «Роснефти» сохранить действующий режим доступа на шельф, сдерживать тарифы «Транснефти» и предоставить льготы нефтеперерабатывающим заводам. Ведомство также не поддерживает предложение «Лукойла» освободить компании от ответственности за невозврат зарубежных инвестиций в случае неудачных проектов и предложение «Новатэка» о дополнительной индексации цен на газ зимой. ТАСС