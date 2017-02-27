Статья опубликована в № 4269 от 27.02.2017 под заголовком: Слова

Сергей Лавров

«Кроме того, что он был высочайшим профессионалом, он был еще и народным дипломатом. Достаточно посмотреть, как популярен он был в народе».

Министр иностранных дел принял участие в церемонии прощания с постоянным представителем России при ООН Виталием Чуркиным. («Интерфакс»)

Наталья Поклонская

«Очень обидно, что на местном уровне идет блокирование работы и указаний Сергея Аксенова. Пора местным чиновникам <...> включиться в работу».

Депутат Госдумы призвала муниципальных чиновников брать пример с главы Крыма, который «и в выходной день находится на рабочем месте». («РИА Новости»)

Дональд Трамп

«Может быть, миллионы людей, которые голосовали за то, чтобы сделать Америку снова великой, должны устроить собственную акцию».

По убеждению президента США, шествие его сторонников «стало бы самой большой акцией», превзойдя все мероприятия его противников. («Ведомости»)